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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعدام 1415 كيلو من أغذية متنوعة في حملة لصحة الدقهلية

جانب من الحملات التفتيشية
جانب من الحملات التفتيشية
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شنن إدارة مراقبة الأغذية بصحة الدقهلية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 354 منشأة تبين أن 49  منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 176 محضرًا وسحب 83عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام1415 كيلو من أغذية متنوعة و 335 لتر عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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