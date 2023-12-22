روجوف: الدفاعات الجوية الروسية تدمر هدفين جويين في أجواء برديانسك

أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روجوف، أعلن أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي صدت هجوما للقوات الأوكرانية قرب مدينة برديانسك في مقاطعة زابوروجيه.

وكتب روجوف في قناته على "تلجرام": "(أصوات انفجارات) صاخبة، في برديانسك وضواحيها..أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعمل بفعالية في أجواء مقاطعة برديانسك".

وأوضح روجوف أنه تم تدمير هدفين عند اقترابهما من أجواء إحدى البلدات القريبة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت صاروخا أوكرانيا فوق بحر آزوف، وتم اعتراض الصاروخ في حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو.