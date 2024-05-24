اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والعظمى 34

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة ، حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة على البلاد يومي الجمعة والسبت ويكون هناك انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة .

حالة الطقس اليوم الجمعة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، انه يسود اليوم الجمعة طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس معتدل على السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب البلاد.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الجمعة نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28 درجة.

