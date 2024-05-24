الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة واعتدال في الطقس اليومين المقبلين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ هناك انخفاضا في درجات الحرارة، حيث شهدت البلاد انكسارا في موجة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي كله، إذ كانت موجة استثنائية وكانت قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام من 6 لـ8 درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن البلاد تتعرض لمجموعة من الكتل الهوائية شمالية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل ستكون معتدلة في درجات حرارتها، موضحة أن السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تشهد انخفاض كبير في الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية "سيؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي، وهذا المنخفض سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزءً من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض قيم الحرارة لنعود إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، فهي أجواء ربيعية حارة نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد».