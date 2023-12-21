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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مهتز نفسيا يتسبب في سقوط شقيقه من الطابق الثالث ببولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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اقتحم مهتز نفسيا شقة شقيقه التي يقيم فيها رفقة والدته وشقيقته وقام بكسر باب المنزل وتسبب في سقوط شقيقه من الطابق الثالث جثة هامدة أثناء محاولة تهدأته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تم التقابل مع والدة المتوفي وشقيقته، وبمناقشتهما أفادوا بأنهما يقيمان رفقة المتوفي ويقيم شقيقه الآخر "مهتز نفسيا" بمفرده، وخلال تواجدهما بالشقة محل سكنهم اقتحم شقيق المتوفي الشقة وكسر الباب.

خلال محاولات المتوفي تهدئة شقيقه وتخويفه تعلق بمنشر الغسيل حتي يرجع شقيقه عن أفعاله وخلال ذلك انكسر المنشر وسقط المتوفي من الطابق الثالث جثة هامدة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تحفظت القوات علي شقيق المتوفي بديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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