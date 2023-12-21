أزمة نفسية تقود موظف لإنهاء حياته داخل شركة بالدقي

أقدم موظف بإحدي الشركات علي إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل مقر الشركة محل عمله بمنطقة بين السريات بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيه بلاغا من إحدي الشركات تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل الشركة الكائنة بمنطقة بين السريات بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة عامل بالشركة في عقده الخامس مشنوق ومدلي بحل مربوط نهايته بجنش المروحة وبعمل التحريات تبين أن المتوفي يعاني من أزمة نفسية دفعته لإنهاء حياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.