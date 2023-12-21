وزير دفاع كوريا الجنوبية: الشمال نجح في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

قال وزير دفاع كوريا الجنوبي شين وون- سيك، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية نجحت في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات مؤخرا، ولكن لم يتم التحقق بعد من تكنولوجيا إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي.

نقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) عن وزير الدفاع - خلال جلسة برلمانية - تأكيده أن " كوريا الشمالية نجحت في إطلاق صاروخ لمسافة طويلة وتطوير صاروخ يعمل بالوقود الصلب، ولكن لم يتم التحقق بعد مما إذا كان قادرا على العودة إلى الغلاف الجوي وضرب الهدف بدقة".

وأضاف: " رغم أنه لم يتم التحقق بعد من تكنولوجيا الرؤوس الحربية المتعددة التي تمتلكها كوريا الشمالية بدقة، فمن المعتقد أنها تتحرك في هذا الاتجاه".

وردًا على تهديدات كوريا الشمالية المتزايدة، قال "شين" إنه سوف يسرع جهود الردع النووي مع واشنطن لجعل اتفاقياتهما في المجموعة الاستشارية النووية الثنائية «لا رجعة فيها»، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.

خلال الجلسة الثانية للمجموعة الأسبوع الماضي، اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على استكمال وضع المبادئ التوجيهية بشأن استراتيجية نووية مشتركة بحلول منتصف عام 2024، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة تحاكي الهجمات النووية من الشمال، مما أثار احتجاجات كوريا الشمالية.

تزايدت المخاوف من أن تواصل بيونج يانج محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن باستخدام وضعها كقوة نووية، وذلك إذا تم انتخاب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" لولاية ثانية في انتخابات نوفمبر 2024.