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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كاميرون يؤكد التزام بريطانيا بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
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أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة ملتزمة بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال كاميرون وفقا لما نقله الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إننا "ضاعفنا بالفعل التزامنا بتقديم المساعدات للفلسطينيين ثلاث مرات هذا العام، وقمنا أنا ورئيس الوزراء ريشي سوناك بحثنا إسرائيل على أعلى المستويات على فتح معبر كيرم شالوم من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة".

وتابع "نحن بحاجة إلى استخدام أكبر عدد ممكن من الطرق لتحقيق هذا الهدف، لقد دعمنا الأردن في توفير ممر بري إنساني جديد من الأردن إلى غزة، وما زلنا ندعو إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم".

وأشاد وزير الخارجية البريطاني بتعيين مارك برايسون ريتشاردسون ممثلا للشؤون الإنسانية في المملكة المتحدة، وهو مسؤول دبلوماسي من ذوي المهارات العالية ويتمتع بخبرة واسعة في العمل في المنطقة وسيدفع هذا العمل الحيوي إلى الأمام، بحسب كاميرون.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن المملكة المتحدة ساهمت بمبلغ 2 مليون جنيه إسترليني في توفير المزيد من المساعدات الغذائية الطارئة لمن هم في أمس الحاجة إليها في غزة.

ديفيد كاميرون المملكة المتحدة الشعب الفلسطيني غزة