مندوب فلسطين في «حقوق الإنسان»: جرائم الاحتلال في غزة وحشية لم نشهدها على مر التاريخ الحديث

قال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن المشهد في غزة يمثل جريمة إبادة جماعية والعالم يشاهد دون أن يتحرك.

وأضاف خريشة - في مداخلة لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية - أن هناك محاولة للتصويت على مشروع قرار مصري تقدمه الإمارات طبقًا لعضوية مجلس الأمن من أجل المساعدات الإنسانية والاحتياجات الإنسانية، لكن لا زالت الولايات المتحدة تعمل ضاغطة باتجاه تعديل هذه الصيغة ويمكن ألا تسمح بتمريرها.

وأشار إلى أننا نتطلع إلى قرار حاسم من الهيئة العليا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوقف هذه المجزرة وشلال الدم لأكثر من 20 ألف شهيد حتى هذه اللحظة منهم حوالي النصف من الأطفال و6 آلاف من النساء وتدمير بنى تحتية، منوها بأن هذه الوحشية لم نشهدها على مر التاريخ، لذلك فعلى العالم أن يستفيق ويذهب باتجاه آخر من أجل الحفاظ على الناظم للعلاقات الدولية وهو القانون واحترامه.

وأوضح أن الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث في غزة قد تغير بالكلام فقط، ولكن لم يتغير على أرض الواقع فليس هناك أي فعل حقيقي يثبت هذا التغير، مشددا على أن أمريكا هي الداعم الأول الذي يعطي إسرائيل الضوء الأخضر، فإذا كان هناك تغير حقيقي يكون بوقف تمويل إسرائيل بالسلاح ورفع الغطاء عنها في مجلس الأمن واتخاذ إجراءات عقابية بحقها وبما ينسجم مع القانون، والتوقف عن ازدواجية المعايير.

وقال السفير الفلسطيني "نتطلع أن نرى وقف لهذه المجزرة، الشعب الفلسطيني لديه من الإمكانيات والقدرات رغم المعاناة والمأساة أن ينطلق مرة أخرى، فنحن نعيش هذه الحالة منذ 75 عامًا وسنستمر حتى إنهاء هذا الاحتلال وممارسة حقنا في تقرير مصيرنا وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.