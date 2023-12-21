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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي في المونديال| معلول: هدفنا التتويج بالبرونزية أمام أوراوا ‏

معلول
معلول
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أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمواجهة أوراوا ‏الياباني، والتي ستقام في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ‏الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.‏

وقال معلول في تصريحاته قبل المران الختامي للفريق اليوم: لم يحالفنا الحظ للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وأمامنا فرصة للتتويج ‏بالميدالية البرونزية.‏

وشدد لاعب الأهلي على ضرورة استغلال الفرص أمام المرمى خلال مواجهة أوراوا ‏الياباني، لحسم المباراة.‏

وأضاف معلول أن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحالية ليست سهلة كما يردد البعض، ‏لا سيما أن كل الفرق المشاركة أبطال قارات.‏

الأهلى أوراوا الياباني أوراوا الجمعة ملعب الأمير عبد الله