الأهلي في المونديال| معلول: هدفنا التتويج بالبرونزية أمام أوراوا ‏

أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمواجهة أوراوا ‏الياباني، والتي ستقام في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ‏الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.‏

وقال معلول في تصريحاته قبل المران الختامي للفريق اليوم: لم يحالفنا الحظ للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وأمامنا فرصة للتتويج ‏بالميدالية البرونزية.‏

وشدد لاعب الأهلي على ضرورة استغلال الفرص أمام المرمى خلال مواجهة أوراوا ‏الياباني، لحسم المباراة.‏

وأضاف معلول أن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحالية ليست سهلة كما يردد البعض، ‏لا سيما أن كل الفرق المشاركة أبطال قارات.‏