الأهلي في المونديال| معلول: هدفنا التتويج بالبرونزية أمام أوراوا ‏

أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمواجهة أوراوا الياباني، والتي ستقام في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.
وقال معلول في تصريحاته قبل المران الختامي للفريق اليوم: لم يحالفنا الحظ للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وأمامنا فرصة للتتويج بالميدالية البرونزية.
وشدد لاعب الأهلي على ضرورة استغلال الفرص أمام المرمى خلال مواجهة أوراوا الياباني، لحسم المباراة.
وأضاف معلول أن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحالية ليست سهلة كما يردد البعض، لا سيما أن كل الفرق المشاركة أبطال قارات.