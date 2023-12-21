الدوري السعودي.. طارق حامد أساسيًا في تشكيل ضمك أمام الطائي

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الطائي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف فريق ضمك، اليوم الخميس، نظيره الطائي على ملعب نادي ضمك، على أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، في ظل اعتماد المدرب كونترا على لاعب خط وسط المنتخب الوطني، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي مؤخرًا قبل انطلاق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويقدم فارس الجنوب نتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة بالدوري السعودي، جعلته ينافس على الدخول في المربع الذهبي.

ويحتل ضمك، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الطائي في المركز الثالث عشر وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل ضمك لمواجهة الطائي

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: سلطان فقيهي - فاروق شافعي - عبدالقادر بدران - ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانسيو

وفي الهجوم: أحمد الزين - عبدالعزيز الشهراني - جورج نكودو.