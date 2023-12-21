رؤية لأحداث غزة.. افتتاح معرض "وردة المنطقة العازلة" لسعاد مردم بجاليرى بيكاسو

افتتح جاليرى بيكاسو الزمالك، معرض "وردة المنطقة العازلة" للفنانة سعاد مردم بك، مساء الأربعاء 20 ديسمبر 2023، بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين والإعلاميين وبعض الشخصيات العامة.

وعن معرضها قالت سعاد مردم بك: “من المعروف أن الوردة رمز لإله الحب والجمال قينوس في الأساطير الرومانية، ولدت الوردة الحمراء من الحب المأساوي لهذه الإلهة، التي وجدت حبيبها المضيء أدونيس ميتاً".

وأوضحت سعاد مردم بك: أن لقب “الوردة” أطلق على نساء الصليب الأحمر اللاتي تغلب حبهن على الخوف، فتحولت الوردة إلى حديد يشبه الرصاص والقنابل والأرض المحروقة.

أكاديميون عن معرض “وردة المنطقة العازلة”

وقال الدكتور أشرف رضا، أستاذ أستاذ كلية الفنون الجميلة، إن الفنانة سعاد مردم بك لها طابع وأسلوب وتقنيات خاصة بها، كما أنها تتناول موضوع محدد في لوحاتها، موضحًا أن موضوع معرض "وردة المنطقة العازلة" يتحدث عن الصراعات والحروب والمآسى التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الوقت الحالى.

بينما رأى الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق، أن المعرض يحتوى على تكنيكات عالية وخامات متنوعة تخدم الموضوع الذى تناولته في معرضها “وردة المنطقة العازلة”، ملفتًا انه يتضمن أفكار ومشاعر ودراما، ترصد علاقة الانسان وتمسكه بالأرض ويأتي ذلك نتيجة تأثرها لما يحدث في غزة.

مسيرة الفنانة السورية سعاد مردم بك

خلال مسيرتها المهنية الغزيرة كواحدة من الفنانين المعاصرين المشهورين في العالم العربي، كانت الرسامة السورية سعاد مردم بك مراقبًا، وهي صفة تستمدها من حياتها في العديد من البلدان والاهتمامات الثقافية الواسعة.

ولدت في دمشق وأمضت طفولتها ومراهقتها في بيروت حيث درست الفلسفة في الجامعة اللبنانية في بيروت. ثم عاشت في مونتريال لمدة ثلاث سنوات، وأخيرًا استقرت في القاهرة عام 2001.

تنحدر سعاد مردم بك من عائلة عالمية من الفنانين والأدباء والسياسيين والمثقفين، حيث تتشابك الخيوط السورية الكردية والألبانية والألمانية. ومن الطبيعي أنها تستمد العديد من التأثيرات من الثقافات والجنسيات والعادات والأشخاص الذين التقتهم، ثم تقوم بعد ذلك بترجمة كل تلك اللقاءات والتواريخ والتجارب إلى المشاعر وإلى اللوحات.

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