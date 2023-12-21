17 يناير.. الحكم على 6 متهمين بتهمة إنهاء حياة شاب بالمرج

حجزت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة 6 متهمين في قتل شاب لجلسة 17 يناير للنطق بالحكم، وجاء في القضية رقم 31010 لسنة 2022 جنايات المرج.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى اليوم الواحد بالمرج، بتلقيها جثة شاب مصاب بعدة طعنات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن مشاجرة بين المجني عليه والمتهمين فطعنوا وتركوا غارقا في دمائه

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين واعترفوا ارتكاب الجريمة علي النحو المشار إليه في التحقيقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.