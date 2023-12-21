الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لفك القيد تمهيدا لضم صفقات سوبر

يضع مجلس إدارة الزمالك في الساعات الجارية الرتوش الأخيرة لفك القيد عن فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، وذلك تمهيدا لضم صفقات جديدة سوبر بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير بعد أيام قليلة .

وقطعت إدارة الزمالك شوطا كبيرا من المفاوضات مع نادي سبورتنج لشبونة من أجل سداد الغرامة التي تصل إلي مليون ونصف مليون يورو والخاصة باللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، حيث تم الاتفاق على سداد الغرامة على قسطين أو ثلاثة أقساط بأقصي تقدير وهو ما رحب به النادي البرتغالي نظرا لجدية المفاوضات من قبل النادي الأبيض هذه المرة عكس المرات السابقة في عهد مجلس إدارة مرتضي منصور .

كما يسدد النادي في الساعات المقبلة جميع المستحقات الخاصة بلاعب الفريق السابق اتشيموبنج، وسداد حقوق رعاية لأندية وادي دجلة، وليون النيجيري، والخاصة بصفقتي إبراهيما نداي وسامسون أكينولا، وهو ما سيجعل الزمالك قادرا على ضم صفقات جديدة بعد أن يتلقى خطابا رسميا يفيد برفع إيقاف قيد النادي بالأيام القليلة المقبلة .

وتعادل فريق الزمالك مساء أمس الاربعاء مع فريق ساجرادا الأنجولي سلبيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بالكونفيدرالية .