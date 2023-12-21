زراعة الشرقية تُنفذ مدرسة حقلية لمزارعي قرية بني أيوب بأبو حماد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة اليوم إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية لمزارعي قرية بني أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد عن محصول القمح في حضور الدكتورة دينا عبد الله بمعهد بحوث القمح والمهندس هاني صلاح اخصائي القمح بالمديرية وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال المدرسة الحقلية تم عرض التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح مثل طرق الري ومقاومة الأمراض كالأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي وأعراض الإصابة بهما وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد وكذلك مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض به وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.