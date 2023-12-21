مشاركة متميزة لجامعة المك سلمان الدولية في المعرض المفتوح للجامعات المصرية والأجنبية بشرم الشيخ

شاركت جامعة الملك سلمان الدولية في المعرض المفتوح للجامعات المصرية والأجنبية، والذي تمت اقامته بمدينة شرم بدعوة من IGE للخدمات التعليمية.

وشارك وفد من أعضاء هيئة التدريس وفريق سفراء جامعة الملك سلمان الدولية، وقاموا بالإجابة على أسئلة طلاب المدارس المختلفة وتوزيع بعض الهدايا الرمزية.

وتهدف المشاركة في المعرض للتعريف بالكليات والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلبة، وأولياء الأمور، وكذلك البرامج الجديدة والمميزة المتوافقة مع معطيات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومتطلبات أسواق العمل العالمية، كما تهدف المشاركة الى التعريف بنظام القبول لطلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة.

وأكد الأستاذ الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة، أن البرامج الدراسية التي تقدمها جامعة الملك سلمان الدولية تخدم متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما تمتلكه الجامعة من بنية تحتية ومعلوماتية وتكنولوجية متميزة تتوافق مع الجامعات الذكية الدولية، ومتوافقة مع متطلبات الجودة والاعتماد، لتحقيق الفائدة للطلبة والمجتمع.

IMG-20231221-WA0038