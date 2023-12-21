16 ولاية أمريكية ترفع دعاوى قضائية لمنع ترامب من الترشح في الانتخابات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن 16 ولاية أمريكية رفعت دعاوى قضائية تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة بالانتخابات التمهيدية الرئاسية.

وقالت الصحيفة: "توجد حاليا دعاوى قضائية معلقة في 16 ولاية على الأقل تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور".

ووفقا للصحيفة، تزعم هذه الدعاوى القضائية أن ترامب شارك في "التمرد"، بالأحداث المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير من عام 2021، ما يحرمه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.

وفي وقت سابق، منعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولاية للعام القادم.

واعتبر ستيفن تشونج، المتحدث باسم حملة ترامب، قرار محكمة كولورادو خاطئا وأكد إنه سيتم الطعن فيه.