"روبوت الموت".. برنامج ذكاء اصطناعي يتنبأ بموعد وفاة الشخص

قام باحثون في الدنمارك بتطوير برنامج ذكاء اصطناعي جديد يتنبأ بموعد وفاة الشخص، بنسبة دقة تصل إلى 79%، استنادا على معلومات وبيانات هائلة، من بينها الصحة والتعليم والعمل والدخل، ووضعها في الاعتبار.

واعتمد الباحثون في الجامعة التقنية في الدنمارك على بيانات 6 ملايين شخص، بين عامي 2008 و2020، لتدشين نموذجهم "Life2vec"، القائم على التقنية ذاتها في تطبيق "شات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي".

وتم تدريب الروبوت باستخدام كميات ضخمة من البيانات حتى عام 2016، ثم تم اختباره على مدى السنوات الأربع التالية حتى عام 2020، بمشاركة أشخاص تراوحت أعمارهم بين 35 و65، وتوفي نصفهم خلال تلك الفترة، حسب ما ورد في موقع "ميرور" البريطاني.

وأثبت الذكاء الاصطناعي مدى قدرته في التنبؤ بالأحداث، التي يمكن أن تحدث للشخص في المستقبل، بناءا على سلسلة ضخمة من البيانات، تشتمل على الظروف والأحداث التي مرت خلال حياته.

ويأمل فريق العمل في استخدامه بالتنبؤ بالمشكلات الصحية، التي يمكن أن تحدث للشخص في المستقبل. وأدرك الباحثون التأثير السلبي لفكرة تنبؤ البرنامج بموعد وفاة الشخص، لأغراض التأمين على الحياة، مشيرين إلى أنه من السيئ جدًا أن تستخدم شركات التأمين نموذجهم.