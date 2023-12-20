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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

خادم الحرمين وولي العهد السعودي يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال

الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، برقية عزاء ومواساة للرئيس الصيني "شي جين بينج"، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة قانسو.

وأعرب الملك سلمان، عن أحر التعازي وصادق المواساة للرئيس والشعب الصيني إثر سقوط وفيات وإصابات، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

كما بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس شي، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة قانسو.

الملك سلمان بن عبد العزيز الصين شي جين بينج