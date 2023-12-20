خادم الحرمين وولي العهد السعودي يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، برقية عزاء ومواساة للرئيس الصيني "شي جين بينج"، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة قانسو.

وأعرب الملك سلمان، عن أحر التعازي وصادق المواساة للرئيس والشعب الصيني إثر سقوط وفيات وإصابات، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

كما بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس شي، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة قانسو.