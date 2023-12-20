الشوط الأول.. آينتراخت فرانكفورت يتأخر أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بمشاركة مرموش

تأخر فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف دون مقابل، في لقاء يجمع بينهما حاليًا على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

وأحرز هدف المباراة الوحيد حتى الآن، ماكسيمليان فوبر في الدقيقة 27 من صناعة فرانك هونورات، لينتهي الشوط الأول بتقدم بوروسيا مونشنجلادباخ على آينتراخت فرانكفورت 1-0.

ويتواجد عمر مرموش على رأس تشكيل فرانكفورت أمام مونشنجلادباخ، حيث يقود الهجوم رفقة ماريو جوتزه والجزائري فارس شعيبي.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، بينما يأتي بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الحادي عشرة وفي رصيده 17 نقطة.

وبدأ آينتراخت فرانكفورت اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: توتا - روبين كوخ - ويليام باتشو

خط الوسط: إيريك إيبيمبي - إلياس سخيري - ماريو جوتزه - فيليب ماكس

وفي الهجوم: كناوف - عمر مرموش - فارس شعيبي.