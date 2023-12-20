كأس العالم للأندية.. صافرة نسائية تدير مباراة الأهلي وأوراوا الياباني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، عن هوية طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وأوراوا الياباني، في المباراة التي تجمع الفريقين لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي، نظيره أوراوا الياباني على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، يوم الجمعة المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية، الذي يقام حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وأسندت لجنة الحكام بـ«فيفا»، مهمة إدارة مباراة الأهلي وأوراوا، للحكمة الأمريكية توري بينسو، بعدما أدارت مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويضم الطاقم المعاون للأمريكية بينسو، كل من، بروك مايو وكاثرين نيسبيت مساعدي الحكم، ويتواجد الكونغولي جان جاك ندالا حكمًا رابعًا.

الأمريكية توري بينسو

ويخوض الأهلي هذه المباراة، بعدما خسر من فلومينينسي البرازيلي بثنائية دون رد في دور نصف نهائي مونديال الأندية.

بينما تلقى أوراوا، هزيمة من مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في نصف النهائي الثاني، ليضرب موعدًا أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفريق الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023

وسبق أن توج الأهلي بالميدالية البرونزوية 3 مرات في كأس العالم للأندية، في أعوام 2006، 2020، و2021.