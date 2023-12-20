متحدث الوزراء يكشف إجراءات الحكومة لحل أزمة السكر

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، آخر تطورات مباحثات الدولة المصرية مع صندوق النقد الدولي وإجراءات الدولة لحل أزمة السكر.

وأكد متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن عملية المشاورات مع صندوق النقد مستمرة، وتستهدف وضع إطار زمني جديد، مردفا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في وقتها، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم.

وفيما يتعلق بأزمة السكر، شدد متحدث الوزراء، أن أزمة السكر تحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء ومتابعة يوميا مع الوزراء المعنيين.

وأشار إلى أن وزير التموين أكد اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء أن وزارة التموين تتعامل بصورة جدية مع أزمة السكر، موضحا أن التموين ضخت 245 الف طن سكر في الأسواق الأيام الماضية مما ساهم في حلحلة الأزمة وسيتم ضخ كميات كبيرة من السكر الفترة المقبلة.



https://www.youtube.com/watch?v=M23YGt3BYeM