الجزائر والصين تُؤكدان عزمهما تكثيف التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ونظيره الصيني، وانغ بي، عزمها على المضي قدما من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين الطرفين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما وأن الجزائر تتأهب، مطلع عام 2024، لتتبوأ مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال رسائل التهنئة التي تبادلها الوزير الجزائري مع نظيره الصيني بمناسبة إحياء الجزائر والصين للذكرى الـ65 لإقامة علاقاتها الدبلوماسية، والمصادفة ليوم 20 ديسمبر الجاري، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

وأوضح البيان أن الجانبين ثمنا، في هذه الرسائل، المستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون والتضامن والشراكة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، لاسيما على ضوء زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في شهر يوليو الماضي، إلى الصين، والتي سمحت بفتح آفاق واعدة للتعاون بقصد تعميق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين.