في استجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين.. محافظ قنا ينتقل لمتابعة أعمال الرصف بمنطقة الشئون

فى استجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين عبر الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والذى كان يشكو من إرتفاع منسوب التربة الزلطية التى تسبق أعمال الرصف، مما قد يلحق الضرر بمنزلة.

وعلى الفور انتقل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إلى شارع 16 بمنطقة الشئون الذى يقطن به المواطن صاحب الشكوى، لتفقد أعمال الرصف، رافقه المهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا، والعميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة قنا.

وقال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أن محافظ قنا كلف لجنة مختصة للإشراف على إستلام أعمال الرصف، بالمواصفات القياسية المطلوبة، مؤكدا حرص محافظ قنا على أهمية التواصل مع المواطنين لرصد وتلقى الشكاوى والمشكلات عبر وسائل التواصل المعلنة، والعمل على سرعة إتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الذى يؤكد على أهمية تفعيل مبادرة "صوتك مسموع".