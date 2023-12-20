انطلاق حملة "أسرتك ثروتك" بمجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية

نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان "معًا لصحة أفضل"، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وذلك فى إطار حملة "أسرتك ثروتك" التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى.

بحضور الدكتورة مروة أحمد سعد أستاذ أمراض الباطنة وطب المسنين بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتورة مها حسيب مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتور هشام أيوب أستاذ أمراض الكبد بالأكاديمية الطبية العسكرية، وبمشاركة أعضاء مؤسسة سيدات الإسكندرية والعديد من الأطباء ومسؤولى التثقيف الصحى بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.

وأفتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، بالترحيب بالحضور، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الثقافة الصحية لدى كل المواطنين، موضحةً أن الهدف العام لحملة "أسرتك ثروتك" هو تحقيق التغيير الإجتماعى والإقتصادى من حلال التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية.

وقالت الدكتورة مها حسيب، أن وزارة الصحة بمختلف منشأتها الصحية تواصل تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المتعددة، وأهمها مبادرة المقبلين على الزواج والتى تتضمن فحص شامل للشاب والفتاة، وكذلك مبادرة الالف يوم الذهبية والتى تشمل العناية بصحة الام والجنين وحتى الولادة وما بعدها، مؤكدةً أن المبادرات الرئاسية تستهدف كل فئات المجتمع وتقدم خدماتها بالمجان، منذ بداية الكشف وحتى تمام الشفاء، كما إستعرضت خدمات الصحة الانجابية المقدمة بوحدات طب الأسرة والتى تقدم المشورة الطبية للسيدة وتوفر وسائل تنظيم الاسرة وفقا لكل حالة بالإضافة الي رفع الوعي بأهمية التنظيم للحفاظ علي استقرار الاسرة .

وأضافت حسيب، أن مبادرة الكشف المبكر عن الامراض السرطانية من أهم المبادرات التى تهدف إلى القضاء على الأمراض السرطانية فى بدايتها، موضحةً أن الكشف المبكر يعنى التدخل المبكر ومن ثم شفاء مبكر، موجهةً الدعوة إلى كل الحضور إلى ضرورة الذهاب إلى الوحدات الصحية والاستفادة من تلك المبادرات الصحية والبرامج الصحية بالمجان .

وأضحت الدكتورة مروة أحمد سعد، التعريف الطبى لطب المسنين، وأن هناك أمراض طبية مرتبطة بالعمر ومنها ارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وهشاشة العظام وفقدان الوزن ومشاكل التحكم فى المثانة " سلس البول "، مؤكدةً أن وزارة الصحة أطلقت برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، ويهدف رعاية المسنين والفحص الشامل لكافة أمراض الشيخوخة، ووضع خطة علاجية لكل مريض وفقًا لنمط الحالة وظروفها الصحية، مشيرةً أن كل حالة تختلف عن الحالة الأخرى، وتحتاج إلى نمط غذائي وعلاجي معين، موضحةً الأطعمة الصحية والمناسبة لكبار السن ومنها البيض واللحوم وذلك وفق نظام غذائي معين تحت إشراف طبيب مختص، محذرة من تناول المياة الغازية والسكر الأبيض والمقليات، كما حذرت من تناول الفيتامينات دون الرجوع إلى الطبيب المختص، وكما حذرت من الاعتماد على المكملات الغذائية فقط بديلا عن تناول الوجبات.