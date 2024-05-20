«ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار التاسع لسندات توريق بقيمة 616.75 مليون جنيه

أعلنت «ڤاليو»، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الإثنين، إتمام الإصدار التاسع لسندات توريق بقيمة 616.75 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق تم تجديده بقيمة 9.0 مليار جنيه.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق، حيث تم طرح الإصدار على شريحتين:

• تبلغ قيمة الشريحة (A) 370.05 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.

• تبلغ قيمة الشريحة (B) 246.7 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.

وفي هذا السياق أعرب شكري بدير، الرئيس المالي بشركة «ڤاليو»، عن سعادته بإتمام الإصدار التاسع من برنامج سندات التوريق بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، والذي يمثّل خطوة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام، وتعزيز قدرتها على تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية الابتكارية لعملائها. وأشار بدير إلى أن نجاح الشركة في إتمام هذه الصفقة يعكس قوة مركزها المالي، كما يمهد الطريق لاستكشاف طرق جديدة ومبتكرة للوصول إلى أسواق ترتيب وإصدار الدين، وهو ما سيساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها «ڤاليو» في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية عبر تقديم باقة شاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي مختلف الاحتياجات المتنوعة للعملاء.

ومن الجدير بالذكر أن «ڤاليو» نجحت في إحداث نقلة نوعية بمجال الخدمات المالية في السوق المصري وذلك عبر تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد في مختلف أنحاء مصر من خلال «U»، منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى تقديم باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية من بينها صندوق «AZ Valu» النقدي وتطبيق «EFG Hermes ONE»، وهو ما ساهم في تحقيق الأهداف المالية للعملاء.

وإلى جانب هذه الخدمات، تواصل «ڤاليو» تقديم باقة من الحلول الابتكارية التي تلبي احتياجات العملاء دائمة التغير، ومن بينها برنامج الاسترداد النقدي الفوري «شقلباظ» ومنتج «أكيد» الادخاري، و«Ulter»، أحد الحلول التمويلية المُصممة لتيسير سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة. كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا، وهو ما ساهم في التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة فضلًا عن إتاحة الفرصة للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر وبأعلى مستويات المرونة.

ومن جانبها أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بالمساهمة في النجاحات المستمرة التي تحققها «ڤاليو»، مؤكدّةً على أن هذه الصفقة تعكس التزام الشركة المتجدّد بتقديم باقة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية الابتكارية، فضلًا عن تعزيز التكامل وأطر التعاون بين الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة.

وأعربت حمدي عن سعادتها بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في دعم مسيرة النمو التشغيلي التي تتبناها «ڤاليو»، مؤكدةً على أنها تتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل عبر هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة «ڤاليو».

ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن التغطية الأوحد للإصدار. وقام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والبنك الأهلي الكويتي في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.