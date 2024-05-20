شاهد.. من هو محمد مخبر رئيس إيران المؤقت خليفة إبراهيم رئيسي؟

بعد 12 ساعة على سقوط مروحية الرئيس الإيراني أمس الأحد؛ أكد التلفزيون الإيراني وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر سقوط طائرة الرئيس قرب الحدود مع أذربيجان.



وأعلن المرشد الإيراني على خامنئي تعيين النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر رئيساً مؤقتاً للبلاد حتى إجراء الانتخابات خلال 50 يوماً على أن يتولى الرئيس المنتخب مهامه لـ 4 سنوات؛ جاء ذلك حسب المادة 131 من الدستور الإيراني والتي تنص على تولي لجنة مهام الرئيس حال الوفاة أوالغياب أوالمرض لمدة تزيد على شهرين وتكون اللجنة برئاسة نائب الرئيس ويمكن للمرشد الإيراني العام أن يتولى بنفسه صلاحيات الرئيس مباشرة أو يكلف مسؤولًا جديدًا.

من هو محمد مخبر رئيس إيران المؤقت؟

-عُين محمد مخبر نائبًا للرئيس الإيراني أغسطس 2021

- ولد في دزفول وله خبرة في العديد من المناصب الإدارية

- يبلغ من العمر 69 عاماً وحاصل على الدكتوراه في القانون الدولي

- شغل مناصب رسمية عدة في الأحواز الغنية بالنفط

- عينه المرشد الأعلى رئيس للجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني عام 2007