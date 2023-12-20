حبس متهمين بسرقة عيادة طبية في السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب، اليوم، بحبس متهمين بسرقة أجهزة ومعدات طبية، من داخل إحدى العيادات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي، والتحفظ علي المضبوطات .

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط "سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية" – فنى تكييف، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لقيامهما بسرقة (2 جهاز تكييف -2 شاشة – 4 مجسات سونار) من داخل عيادة طبية "محل عمل الأولى" كائن بدائرة القسم وتم بإرشادهما إعادة بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن الأخير والباقى لدى عميله "سئ النية" (فنى صيانة- مقيم بمحافظة الجيزة ) تم ضبطه.