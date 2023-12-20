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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهمين بسرقة عيادة طبية في السيدة زينب

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة السيدة زينب، اليوم، بحبس متهمين بسرقة أجهزة ومعدات طبية، من داخل إحدى العيادات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي، والتحفظ علي المضبوطات .

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط "سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية" – فنى تكييف، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لقيامهما بسرقة (2 جهاز تكييف -2 شاشة – 4 مجسات سونار) من داخل عيادة طبية "محل عمل الأولى" كائن بدائرة القسم  وتم بإرشادهما إعادة بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن الأخير والباقى لدى عميله "سئ النية" (فنى صيانة- مقيم بمحافظة الجيزة ) تم ضبطه.

التحفظ على المضبوطات بمحافظة الجيزة حبس متهمين سرقة أجهزة قسم شرطة السيدة زينب مقيم بمحافظة الجيزة قسم شرطة السيدة محافظة الجيزة معدات طبية