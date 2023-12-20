تعرف على سعر العملات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

سيطرت حالة من الهدوء النسبي علي أسعار صرف العملات العربية والاجنبية ، مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات الأربعاء 20 ديسمبر 2023 في البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية ومكاتب الصرافة ، و ذلك قبيل اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة غداً الخميس.

استقر سعر الدولار بداية اليوم في البنك المركزي المصري عند 30.8389 جنيهًا للشراء و30.9586 جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم ، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

وثبت سعر العنلة الاوروبية الموحدة ( اليورو ) عند 33.71 جنيه للشراء، و33.86 جنيه للبيع،

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.15 جنيه للشراء، 39.32 جنيه للبيع

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.58 جنيه للشراء، و35.74 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.28 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.74 جنيه للشراء، و20.84 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع

سجل متوسط سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدرهم الاماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي 8.38 للشراء و8.43 جنيه للبيع.

شهد سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 استقراراً ملحوظاً ، لسجل متوسط سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

و سجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.61 جنيه للبيع.