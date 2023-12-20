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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الموزع الموسيقي شهاب أحمد يتعاون مع رضا البحراوي فى عمل جديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أكد الموزع الموسيقي شهاب أحمد أنه ينتظر تقديم عمل غنائي جديد من توزيعه مع المطرب رضا البحراوي، في عمل جديد سيتم إطلاقه تزامنًا مع احتفالات الكريسماس المقبل، لافتا إلى أن الأغنية ستتناول شكلًا موسيقًا جديدًا ومتطورًا.

وأشار المـوزع الـموسيقـى شهاب أحمد خلال تصريح إذاعي براديـو الـعرب، أن الأغنية سيتم عمل المكساج الخاص بها بطريقه فريدة، لافتا إلى أن عمليات الـميكساج تعتبر عملية معـالـجة الأصـوات الـبشرية والآلات الـمـوسيقية وتحسين جودة كل عنصر لتصبح مسموعة وسط كل الآلات ولا تضيع وسط الآلات بل وتجعا من كل الآلات مُتجانسة سوياً.

وأشار شهاب ، أن موسيقاه غنى بها معظم مطربي العالم العربي على مستوى الغناء الشعبي لافتا إلى أن معزوفته الجديدة "سر السعادة" حققت شهـرة واسعة وانتشارًا كبيرًا على منصات الـتواصل الاجتماعـي ومـوقع الـفيديوهـات الـشهير يـوتيوب.

يذكر أن معزوفته الـجديدة تُعد توليفة فـريدة من الألحـان والإيقـاعات المُبتكرة، حيث حازت على إعجاب جمـهور الـموسيقى الـعربية، وأظهرت مهاراته في تجسيد تجـربة مـوسيقية استثنائية.

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