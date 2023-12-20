فولهام يتخطى إيفرتون بركلات الترجيح في كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل فريق فولهام إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه على إيفرتون بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات ربع النهائي.

وسجل هدف إيفرتون بيتو في الدقيقة 82، فيما سجل هدف فولهام مايكل كين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41.

سيطر فولهام على المباراة منذ البداية، وقدم أداءً مميزًا، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، ونجح في تسجيل هدف التقدم بعدما أجبر إيفرتون على تسجيل هدف بالخطأ في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، حاول إيفرتون الضغط على فولهام، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق مايكل كين.

وفي الوقت الإضافي، واصل الفريقان تبادل الفرص، لكن دون جدوى، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي ركلات الترجيح، تفوق فولهام على فولهام بنتيجة 7-6، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

