اليابان: ليس لدينا خطط للانضمام للمباردة الدولية للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أعلن رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية الأدميرال ريو ساكاي أن قوات الدفاع الذاتي ليس لديها خطط حتى الآن للانضمام للمبادرة الأمنية متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة للتصدي للهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وأضاف الأدميرال ساكاي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء - أن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية ستواصل خطة عمل مكافحة القرصنة في خليج عدن، مرجحا عدم انخراط قوات الدفاع الذاتي في البحر الأحمر.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان واشنطن تشكيل مبادرة مع بريطانيا ودول أخرى لمجابهة الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بدأت في عام 2009 أنشطة لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وتنشر حاليا مدمرة وطائرات دورية في المنطقة.