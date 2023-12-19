الليلة.. مصر تواجه ليبيا في نهائي بطولة أفريقيا لناشئي الطائرة

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة لخوض مباراة قوية وحاسمة أمام نظيره ليبيا في نهائي بطولة أفريقيا والتي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة مصراته الرياضية، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتذاع عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويسبق المباراة النهائية لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، والذي يجمع بين منتخبي الكاميرون وتونس في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وتأهل المنتخب القومي على حساب الكاميرون في نصف النهائي بنتيجة 3/0، فيما تأهل ليبيا بعد الفوز على منتخب تونس 3/1 في مباراة شهدت حماس وندية كبيرة خاصة في الشوط الأخير الذي انتهى لصالح ليبيا بنتيجة 37/35.

وبعد تأهل مصر وليبيا للمباراة النهائية فإنهما يحجزان مقاعدهما في بطولة العالم 2024 حيث يصعد للبطولة العالمية أصحاب أول 3 مراكز بالبطولة القارية.

وتضم بعثة مصر كلًا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلًا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.