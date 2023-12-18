دكتوراه في إدارة الأزمات توصي بالتوسع في تأسيس مراكز الدراسات الاستراتيجية داخل الجامعات المصرية

منحت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية درجة دكتوراه إدارة الموارد البشرية للباحث هيثم عادل البشلاوي في الرسالة المقدمة بعنوان دور القيادة الاستراتيجية في إدارة الأزمات وصناعة القرار بالتطبيق على مراكز الدراسات الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية.

وقد تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور طارق فاروق الحصري عضو مجلس كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور محمد سيد حمزاوي أستاذ إدارة الموارد البشرية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والدكتور مها حافظ رئيس قسم إدارة الموارد البشرية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

وتأتي أهمية الرسالة العلمية من واقع تزامن الأزمات أمام دوائر صناعة القرار المصري حيث تناولت الرسالة عدد من المحاور تضمنت مدارس تأهيل القيادة الاستراتيجية واستراتيجيات المواجهة الاستباقية للأزمات كما صكت الدراسة توصيف لتزامن الأزمات كمصطلح علمي مستحدث في سياق تطور مفهوم الأزمات التقليدية كما صنفت الرسالة أجيال صناعة القرار وفق لتطور أنماط القيادة الاستراتيجية.

وانتهت الرسالة بمصفوفة توصيات لدعم دور مراكز الدراسات الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية في عملية صناعة القرار وإدارة الأزمات حيث أوصت الدراسة بإنشاء مختبرات للاستراتيجيات الذكية لتأهيل القادة الاستراتيجيين على إدارة الأزمات من خلال دمج خلايا التفكير الاستراتيجي مدعومة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق موثوقية واستباقية صناعة القرار وخاصة مع تزامن الأزمات.

كما أوصت الدراسة بإنشاء كود وطني لإدارة الأزمات يتضمن أدلة استرشادية لاستراتيجيات التعامل وفق طبيعة ونطاق كل أزمة وانتهت الدراسة بتوصية ختاميه بالتوسع فى تأسيس مركز الدراسات الاستراتيجيه داخل الجامعات المصرية وتوظيف الدراسات العليا لتعمل وفق خطة بحثية على المستوي الوطني والإقليمي وفق أولويات الدولة المصرية لدعم صناع القرار الاستراتيجي.



