التفاصيل الكاملة لواقعة حرق متهم لوالدته بسبب المخدرات في حدائق القبة

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مصرع سيدة علي يد نجلها، بسبب رفضها اعطائه أموال المخدرات.

وكشف التحقيقات عن تفاصيل مروعة في واقعة القتل حيث تبين أن المتهم كان قد اعتاد ضرب والدته بسبب رفضها مساعدته في جلب المخدرات من أموال معاشها، ويوم الواقعة كان في حالة انفعال شديد، وطلب منها النقود اكثر من مرة ورفضت، فقام بضربها ضرب مبرح ولم تستجيب، فتوجه الي سيارته وأخذ منها كمية من البنزين وسكبه عليها في محاولة لتهديدها، ثم اشعل النيران بها وفر هاربا.

وتبين أن النيران امتدت الي باقي محتويات الشقة وأكلتها بالكامل حتي تفحمت، ومن خلال إجراء التحريات والتحقيقات تبين أن الحريق بفعل فاعل وهو نجلها، ثم امتد الي باقي الشقة.

واستمعت النيابة الي أقوال زوجة المتهم والتى قالت، أن زوجها موظف وكان حسن الخلق وملتزم بعمله، ثم من مدة بسيطه أصبح علي علاقة بعدد من الشباب ممن يتعاطون المخدرات وانخرط معهم في التعاطي، حتي تبدلت أحواله وأصبح أكثر عصبية، ومهمل في عمله وبيته، وأنها غادرت المنزل بسبب ذلك ثم عادت ولم يتبدل حاله، ولم تتوقع أن يقتل والدته.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بندب الطب الشرعي وخبراء الأدلة الحنائية، لتشريح الجثة وفحص مكان الواقعة واسباب الحريق، وإعداد تقرير بهما، والتحرى حول الواقعه، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

كما أمرت بعرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه لأية مواد مخدراة، وقررت حبسه علي ذمة التحقيقات، واصطحب فريق من النيابة المتهم برفقة قوة امنية، الي مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية لكيفية ارتكابه الجريمه.



وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود حريق داخل شقة بمنطقة حدائق القبة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وعثر على جثة سيدة محروقة ومتفحمة.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنها ويعمل موظف بوزارة التعليم والبحث العلمى، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

