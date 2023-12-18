المطران عطا الله حنا: غزة أصبحت حقل تجارب لكل أنواع السلاح

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ثقافتنا هي ليست ثقافة عنفية بل ثقافة سلمية ولطالما نادت الكنائس المسيحية في القدس بضرورة احلال السلام ولكن كيف يمكن للسلام المنشود ان يتحقق بغياب العدالة وما يحدث حاليا في غزة ابعدنا كثيرا عن هذا السلام الذي يتغنى به البعض .

واضاف “ حنا” ، باننا لسنا دعاة حروب وارهاب وقتل وامتهان للكرامة الانسانية بل نحن دعاة محبة واخوة ورحمة وما يحدث في غزة انما يؤلمنا كثيرا لاننا لا نعتقد بأن الحرب هي الحل ولا نعتقد بأن ثقافة الانتقام يمكن ان توصلنا الى تحقيق العدالة المغيبة في هذه البقعة المباركة من العالم .

وتابع “حنا”: لقد اضحت غزة خلال اكثر من 70 يوما حقل تجارب لكافة القذائف والصواريخ والاسلحة والذين يدفعون فاتورة هذه الحرب هم المدنيون الابرياء وخاصة الاطفال الذين يموتون بطريقة مروعة .

واستطرد “حنا” : في هذه الايام التي نستعد فيها لاستقبال عيد الميلاد نرفع الدعاء الى الله من اجل ان ينير عقول وضمائر جبابرة هذا العالم وحكامه وخاصة في الغرب لكي يكونوا اكثر انسانية وعدلا ولكي يلتفتوا الى معاناة شعبنا الذي يقتل بدم بارد .

وتسأل “ حنا” اين هي منظومة حقوق الانسان واين اولئك الذين يدافعون عن قيم الديمقراطية والحرية في العالم مما يحدث حاليا في غزة .

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس ، نتمنى ان تتوقف الحرب سريعا فلم يعد باستطاعتنا تحمل ما يحدث واظن ان الكثيرين يشاطرونني هذا الموقف ، كان الله في عون اهلنا في غزة وما نتمناه هو ان يتوقف هذا العدوان سريعا حقنا للدماء ووقفا للدمار .