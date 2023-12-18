اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأقصر

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.

واعتمد أعضاء المجلس، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، وفقّا للخطة الزمنية المرسلة من المجلس الأعلى للجامعات والمعتمدة من مجلس الجامعة.

ووجه المجلس، عمداء ووكلاء الكليات بسرعة إرسال جداول المحاضرات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 لكليات الجامعة.

اجتماع المجلس لشئون التعليم والطلاب

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد شارك في جلسة الاجتماع الدوري رقم 108 للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وتناول الاجتماع، رؤية الجامعات الحكومية لمكافحة وعلاج الإدمان بين الطلاب، حيث شهد الاجتماع عرض من مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشأن إعداد خطة تنفيذية موجهة لمكافحة المواد المخدرة بين الطلاب، مع إعلان الصندوق استعداده لتوفير كافة أوجه الدعم لهذه الخطة على مستوى الجامعات المصرية.

وأوصى أعضاء المجلس، بتنفيذ حملة توعية بين الطلاب بمخاطر تعاطى المخدرات من خلال السوشيال ميديا وتنظيم المسابقات والندوات والأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة وإتاحة كل الإمكانيات اللوجستية من ملاعب ومسارح لتحقيق ذلك الغرض.

وبحث المشاركون فى الاجتماع، مقترح بإجراء تحاليل للكشف عن المخدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية أو للطلاب المقيدين بالجامعات دون أن يتحمل الطلاب اي أعباء مالية.

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