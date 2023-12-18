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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يتفقدان الشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ الدقهلية ورئيس
محافظ الدقهلية ورئيس الرقابة الإدارية يتفقدا مركز الطوارئ
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تفقد أيمن مختار، محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عمرو ابوطالب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية وأعضاء اللجنة المشكلة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفقد والتفتيش علي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وربطها بكافة مراكز الأزمات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وشركات وقطاعات المرافق .
كما قام  محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية وأعضاء اللجنة بالتفتيش وتفقد اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف علي مدى استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوعها .
جاء ذلك بحضور العميد عمر شاش والعميد محمد الكومي أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية ، وهيثم الشيخ نائب المحافظ ، والعميد أحمد السويدي، المستشار العسكري للمحافظة ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة ، وأعضاء اللجنة ممثلي الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وهيئة تفتيش القوات المسلحة .
و قامت اللجنة المشكلة بالتفتيش علي مركز الشبكة الوطنية من خلال إجراء أكثر من بيان عملي لمجابهة الأزمات والكوارث للتأكد من مدى استعداد العاملين بالشبكة وكيفية التعامل مع الحدث من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية مع مراعاة الوقت بين وقوع الحدث والسيطرة عليه والتعامل معه.

 كما قاموا بالتفتيش والمرور علي جميع المعدات الهندسية في أرض الاصطفاف لمراجعة حالتها الفنية والتأكد من جاهزيتها لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تقع .

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إدارة الأزمات والكوارث اصطفاف المعدات الهندسية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ايمن مختار محافظ الدقهلية هيئة الرقابة الادارية رئيس هيئه الرقابة الاداريه رئيس الجمهورية محافظ الدقهلية مركز سيطرة الشبكة الوطنية