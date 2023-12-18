برلماني يطالب بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب من جيش الاحتلال أمام المحكمة الجنائية

أدان المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بشدة استهداف قناص تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلى لسيدتين فلسطينيتين داخل كنيسة العائلة المقدسة مؤكداً على أن ذلك الأمر يؤكد أن جيش الاحتلال يمارس أبشع أنواع الجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق حتى داخل دور العبادة بالمساجد والكنائس على مرأى ومسمع العالم كله بصفة عامة ودعاة حقوق الإنسان بصفة خاصة

وتساءل " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم قائلاً : أين المجتمع الدولى ؟ وأين منظمات حقوق الإنسان الدولية المشبوهة ؟ وأين البرلمان الاوروبى ؟ مطالباً من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية بصفة خاصة سرعة التحرك لاجبار جيش الاحتلال لوقف أعماله الارهابية وجرائمه الدموية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس

كما طالب المهندس أمين مسعود من العالم كله الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى اجبار إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة مطالبة بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب من جيش الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية