بالفيديو.. "شباب الأحزاب": الشعب قدم صورة مشرفة بالمشاركة في الانتخابات

قالت جميلة زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن الشعب المصري خلال الأيام الثلاثة التي انعقدت فيها الانتخابات الرئاسية في مصر استطاع أن يقدم صورة مشرفة جدًا وملحمة وطنية في الوعي السياسي، رغم كل دعوات العزوف عن المشاركة في الانتخابات.

وأضافت "جميلة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن الشعب المصري أثبت مدى قوته ووعيه السياسي خلال أيام الانتخابات الثلاثة، وهو ما يدل على أن الشعب المصري يثق في الانتخابات والصندوق والاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وتابعت، أن الشعب المصري يثق دائمًا في القضاء المصري لأنه لم يخذل الشعب في أي مرة، ودائمًا الاشراف القضائي على الانتخابات هو ما دفع المصريين للنزول والمشاركة في الانتخابات.

وأردفت، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أشرفت بشكل قضائي كامل على الانتخابات الرئاسية في مصر وتم هذا الامر باحترافية كبيرة ، موضحة أن الشعب كان حريصا على المشاركة بكافة فئاته في الانتخابات الرئاسية .