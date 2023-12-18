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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمين سر حركة "فتح": وقف العدوان على غزة سيكون مقدمة لبناء حكومة وطنية

الفريق جبريل الرجوب
الفريق جبريل الرجوب
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أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب أن وقف العدوان على غزة سيكون مقدمة لبناء حكومة وطنية فلسطينية لكل الفلسطينيين ترعى كل الأراضي الفلسطينية كوحدة واحدة.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي  أدلى به عقب استقباله، بمقر الرئاسة الجزائرية بالجزائر العاصمة، بحضور عن الجانب الجزائري رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام، والمدير العام للأمن الداخلي اللواء جمال كحال، والأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، وعن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، وسفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة.

ودعا الفريق جبريل الرجوب الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء الانقسام وبناء خريطة طريق لها علاقة بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية حرة.

وأعرب عن أمله في أن تكون 2024 سنة إنهاء الاحتلال في فلسطين، خاصة مع دخول الجزائر عضوا في مجلس الأمن الدولي

حركة فتح الفلسطينيين غزة