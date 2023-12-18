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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان

صاروخا باليستيا
صاروخا باليستيا
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أكد الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما يُفترض أنه صاروخ باليستي قصير المدى باتجاه بحر اليابان حوالي الساعة 1038 مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة جيجي برس اليابانية عن وزارة الدفاع اليابانية قولها أيضا إن صاروخا باليستيا قد تم إطلاقه من كوريا الشمالية.

ويعتقد أن الصاروخ قد سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية التابعة لليابان.

ووفقا للجيش الكوري الجنوبي فإن الصاروخ انطلق لمسافة حوالي 570 كيلومترا. ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ قطع مسافة حوالي 400 كيلومتر، ووصل إلي أقصى ارتفاع بلغ حوالي 50 كيلومترا.

وفي بيان نُشر بعد إطلاق الصاروخ مباشرة، ندد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية باجتماع للمجموعة الاستشارية النووية الذى عُقد في واشنطن أمس الأول الجمعة، وفيه اتفقت الحكومتان الأمريكية والكورية الجنوبية على وضع قواعد توجيهية بشأن تخطيط وتنفيذ الإستراتيجيات النووية.

كوريا الشمالية صاروخ باليستي بحر اليابان