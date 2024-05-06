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الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الناخبون في تشاد يختارون رئيسا للبلاد

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في تشاد
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يُدلي اليوم الإثنين، 8.5 مليون ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية التشادية، بعد مرحلة انتقالية ثلاث سنوات، بعد مطالبات سابقة بإجراء انتخابات وتسريع انتقال السلطة.

وتُعد هذه الانتخابات هي الأولى بعد مقتل إدريس ديبي، كما تأتي بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بشكل مؤقت، حيث تعتبر تشاد أهم الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة وسط وغرب أفريقيا.

ويواجه محمد إدريس ديبي، منافسه سوسيس ماسرا، رئيس الوزراء السابق، بعد عودته من خارج البلاد، والسماح له بالعودة وخوض الانتخابات بعد الفرار خارج البلاد في عام 2022، حيث كان سوسيس معارضا سياسيا.

شغل محمد ديبي، رئيس المرحلة الانتقالية لتشاد، وهو في عمر الـ 37 عاما، بعد رأسته للمجلس العسكري، والذي تعهد في السابق بإجراء انتخابات بعد توليه رئاسة المرحلة الانتقالية خلال عام ونصف، ولكن الاستحاق تم تأجيله.

كما يخوض الانتخابات ألبرت باهيمي و7 آخرين بينهم امرأة.

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