منطقة الإسكندرية الأزهرية تختتم فعاليات البرنامج التدريبي TEA للفصل الدراسي الأول

اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومتابعة نعمة علام، موجه عام اللغة الإنجليزية، السبت، البرنامج التدريبي TEA (Teach Engage and Aspire) للفصل الدراسي الأول، بالجلسة التدريبية الرابعة للبرنامج خلال هذا العام.

جاء ذلك ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية لرفع الكفاءة المهنية والتدريسية لمعلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد القطاع.

وشارك في تنفيذ هذا البرنامج عدد من معلمي اللغة الإنجليزية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، المعتمدين من المجلس الثقافي البريطاني، وسيتم استكمال باقي الجلسات التدريبية لهذا العام خلال الفصل الدراسي الثاني، لهذا البرنامج المتكامل الذي بدأ العام الماضي ويستمر لثلاثة أعوام.