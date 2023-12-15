"ميتالايف ميتافيرس" تطلق أول منصة عربية للاجتماعات الافتراضية عن بعد

أعلنت ميتالايف ميتافيرس عن إطلاق منصة ميتالايف جلوبال أرينا والتي تعد خطوة بارزة وفريدة من نوعها كأول منصة افتراضية عربية في عالم الميتافيرس باستخدام نظارات الواقع الافتراضي لتمثل نقلة تكنولوجية مبهرة لعالم المؤتمرات والمعارض لتوفر تجربة افتراضية استثنائية ومبتكرة و هى المنصة العربية التي تسمح للزوار بالمشاركة عن بعد في المعارض والفعاليات الكبرى باستخدام نظارات الواقع الافتراض مع تخصيص أفتار شخصية أفتراضية مخصصة لكل زائر تحاكي شخصيته بشكل واقعي وتنقل كلامه و حركاته كما في الواقع تماما وبشكل مباشر مما يعطي سهولة في التواصل بشكل واقعي .

كما أعلن مشروع ميتالايف ميتافيرس عن إطلاق نسخة تجريبية خاصة تحاكي فعاليات مؤتمر المناخ COP28 والذى اختتم فعالياته في الأيام الماضية وتعتبر هذه الخطوة استثنائية لأنها تجعل الفعاليات العالمية أقرب من أي وقت مضى.

وقال هشام خلف الله مؤسس مشروع ميتالايف ميتافيرس فى تصريحات صحفية إن الهدق الأساسي من المنصة هو تحقيق تحول كبير في تجارب المؤتمرات عن بعد و انطلاقها في عالم الميتافيرس والاستفادة من تطبيقات الواقع الافتراضي ومن خلال نسختنا التجريبية و نقدم للمشاركين فرصة فريدة للمشاركة الواقعية في فعاليات COP28 كما لو كانوا هناك بالفعل.

وأضاف أن النسخة التجريبية تعكس بشكل عملي الابتكار المتقدم للمنصة، حيث يمكن للمشاركين الافتراضيين الانغماس في فعاليات المؤتمر بشكل واقعي أي يمكنهم حضور الجلسات والمحاضرات وطرح الأسئلة للمتحدثين بشكل تفاعلي و أن المشروع يتيح للزوار التجول داخل المعارض المختلفة، والتفاعل مع العارضين وحتى عقد الصفقات التجارية عن بعد بشكل واقعي، وليس هذا فقط، بل يمكنهم أيضاً حضور الموتمرات الصحفية وطرح الأسئلة التفاعلية للضيوف وحتى تسجيل لقاءاتهم كما لو كانوا في الواقع مع امكانية توثيق المؤتمرات و الفعاليات بتقنية تصوير 360 ثلاثية الابعاد التي تجعل من يشاهدها كإنه جزء من الحدث ويتفاعل بشكل مباشر .

تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات عالمية نحو استخدام التكنولوجيا لتعزيز التواصل والمشاركة عن بعد لفتح باب المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية لاكبر عدد ممكن من الزوار من حول العالم و التغلب على حاجز التكلفة و الوقت وتجسد هذه المنصة المبتكرة الدور الذي يتبناه مشروع ميتالايف ميتافيرس في نشر ثقافة اهمية الريادة العربية في التكنولوجيا حيث أن منصة ميتالايف جلوبال ارينا هي مشروع عربي رائد في عالم الميتافيرس باستخدام نظارات الواقع الافتراضي ويؤكد الحرص على تطوير تجارب افتراضية مبتكرة في مختلف المجالات ومنها مجال المؤتمرات والفعاليات العالمية.

0ddf1bbb-acbe-4b46-9812-b911d90cb916

3afc6441-f4ce-4dc7-98fc-cc885f1e1229

4ebf5b1b-fd89-4ce5-83f2-728f630ca436

d4b752a6-87b7-49da-84b5-d6bc7c4989d9

ed1b22f8-d17a-40e7-a786-290fa8ab341d