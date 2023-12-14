أحمد سامي يعلن قائمة معسكر سموحة لمباراة الداخلية

أعلن أحمد سامي ،المدير الفني لفريق سموحة ، عن قائمة فريقه إستعداداً لمواجهة فريق الداخلية غدا الجمعه الموافق 15 ديسمبر فى إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

واللاعبون هم :

حراسة المرمى:

الهاني سليمان ومحمد أشرف وحسين تيمور

خط الدفاع:

محمد المغربي ، محمود وحيد ، اسلام جابر ، حمدي علاء ، أحمد خالد ، حسام هريدي

خط الوسط:

محمد عصام، حسين فيصل، دوكوا دودو، أبو بكر ليادي ، مصطفى ميدو، لحسن دهدوه، عمرو قلاوة ، شريف رضا

خط الهجوم:

حسام حسن ، مصطفى بدري ، فادي فريد ، محمد سعيد، طارق علاء

ويحتل سموحة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة ، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى ثلاث لقاءات وتلقى الهزيمة فى مباراتين وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف .