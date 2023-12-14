أحمد سامي يعلن قائمة معسكر سموحة لمباراة الداخلية

أعلن أحمد سامي ،المدير الفني لفريق سموحة ، عن قائمة فريقه إستعداداً لمواجهة فريق الداخلية غدا الجمعه الموافق 15 ديسمبر فى إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
واللاعبون هم :
حراسة المرمى:
الهاني سليمان ومحمد أشرف وحسين تيمور
خط الدفاع:
محمد المغربي ، محمود وحيد ، اسلام جابر ، حمدي علاء ، أحمد خالد ، حسام هريدي
خط الوسط:
محمد عصام، حسين فيصل، دوكوا دودو، أبو بكر ليادي ، مصطفى ميدو، لحسن دهدوه، عمرو قلاوة ، شريف رضا
خط الهجوم:
حسام حسن ، مصطفى بدري ، فادي فريد ، محمد سعيد، طارق علاء
ويحتل سموحة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة ، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى ثلاث لقاءات وتلقى الهزيمة فى مباراتين وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف .