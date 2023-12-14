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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سامي يعلن قائمة معسكر سموحة لمباراة الداخلية

أحمد سامي يعلن قائمة
أحمد سامي يعلن قائمة معسكر سموحة لمباراة الداخلية
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أعلن أحمد سامي ،المدير الفني لفريق سموحة ، عن قائمة فريقه إستعداداً لمواجهة فريق الداخلية  غدا الجمعه الموافق 15 ديسمبر  فى إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

واللاعبون هم :

حراسة المرمى:  
الهاني سليمان ومحمد أشرف وحسين تيمور
خط الدفاع:
محمد المغربي ، محمود وحيد ، اسلام جابر ، حمدي علاء ، أحمد خالد ، حسام هريدي 
خط الوسط:
 محمد عصام، حسين فيصل، دوكوا دودو، أبو بكر ليادي ،  مصطفى ميدو، لحسن دهدوه، عمرو قلاوة ، شريف رضا
خط الهجوم:
حسام حسن ، مصطفى بدري ، فادي فريد ، محمد سعيد، طارق علاء

ويحتل سموحة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة ، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى ثلاث لقاءات وتلقى الهزيمة فى مباراتين وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف .

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