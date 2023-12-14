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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشاري تكنولوجيا معلومات: صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات قاطرة للتنمية

عبدالله الحمادي،
عبدالله الحمادي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي
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قال عبدالله الحمادي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم الآن فيما يخص التوسع في البحث والتطوير بالتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف “الحمادي”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن كل الشركات التكنولوجية الكبيرة من الممكن أن تكون شريكة لمصر، مشيرًا إلى أن كل الصناعات تحتاج إلى التطور التكنولوجي في الوقت الحالي.

وتابع: "نحتاج التطور التكنولوجي في القطاع الصناعي نفسه في خطوط الإنتاج، وأيضًا في القطاع الطبي والتعليمي وكل الصناعات بلا استثناء تحتاج إلى تطور تكنولوجي".

وأشار إلى أن صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات صناعة مهمة جدًا وتعد قاطرة للتنمية، واستعانة مصر بالشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتقديم الدعم اللوجستي لها من خلال الشباب المصري أمر مهم جدًا؛ لأن هذه الصناعات قادرة على إحداث الفارق.

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