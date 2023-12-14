غياب مرموش.. تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة أبردين في دوري المؤتمر

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أبردين الإسكتلندي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحل فريق آينتراخت فرانفكورت، اليوم الخميس، على نظيره أبردين بملعب بيتودري، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب مرموش عن مباراة آينتراخت فرانكفورت وأبردين، بسبب المرض، وذلك بعد تعرضه لنزلة برد، غاب على إثرها عن قائمة الفريق لأول مرة هذا الموسم، التي سافرت إلى إسكتلندا.

ويقدم عمر مرموش مستويات رائعة بالموسم الحالي مع آينتراخت فرانكفورت، حيث يتصدر ترتيب هدافي الفريق في جميع المسابقات بعد وصوله مؤخرًا إلى 12 هدفًا سجلها في 24 مباراة شارك بها.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت، وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 9 نقاط، خلف باوك اليوناني المتصدر بـ13 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة أبردين

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: هرفوي سمولتشيتش - روبن كوخ - هاسيبه

خط الوسط: باوم - ماريو جوتزه - لارسون - إيبيمبي - نكونكو

وفي الهجوم: نجاكام - هاوجي.