فارس قطرية: الشهرة بتقيدني.. وربنا منحني حب الناس

عبر الشاعر فارس قطرية، عن رضائه عن كافة المراحل الحياتية التي مر بها.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج «كلام ما بينا» على قناة صدى البلد: «كسبت حاجات كتيرة في حياتي، وخسرت حاجات تانية، لكن سعيد وممتن لكل مرحلة في حياتي»، مضيفا «العالم يتغير من حولنا، والشاب الذي لا يستطيع تطوير نفسه، لم يحقق أي هدف».

وحول اتهامه بتعمد إثارة الجدل من أجل التريند، قال الشاعر فارس قطرية «والله بتكلم اللي جوايا، كوني شخصية عامة فهذا أصبح عبئا بالنسبة لي، لأني أبحث دائما أن أكون قدوة، ولا أكون سببا في انحراف أي شخص»، مردفا «الشهرة بتقيدني، لكن الحمد لله ربنا اداني حب الناس، وأحاول استغله بشكل صحيح».

