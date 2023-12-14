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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فارس قطرية: اشتغلت من الطفولة.. والقرآن الكريم سبب تميزي.. فيديو

الشاعر فارس قطرية
الشاعر فارس قطرية
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قال الشاعر فارس قطرية، إنه لم يتخطى الثلاثين من عمره حتى الآن.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج «كلام ما بينا» على قناة صدى البلد: «الغالبية يعتقدون أن عمري متقدما، بسبب عمق كلمات القصائد، لكن شغلي من وأنا طفل أصقل خبرتي الحياتية»، مشيرا إلى أنه حفظ القرآن الكريم بسبب تعليمه الأزهري، وهو ما عزز موهبته اللغوية.

وتابع: «كل حاجة حصلتلي في حياتي ممتن ليها، اكتشفت موهبة الشعر من المرحلة الجامعية، ولم أكن أتخيل أنني سأصبح شاعر مشهور»، ناصحا الشباب بضرورة تحديد أهدافهم، كي لا يندموا بعد مرور السنين.

الشاعر فارس قطرية القصائد